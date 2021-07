Cómo se jugarán las semifinales de Wimbledon masculino

Con la novedad, y que no es poca cosa debido a la vigente pandemia que azota al mundo, de que los estadios principales están con la capacidad al 100%, más de 10 mil personas disfrutan del certamen más antiguo del tenis: Wimbledon. Ahora La Catedral será epicentro de lo que van a ser los duelos de semifinales para determinar a los dos competidores que irán por el título este domingo 11 de julio.

En lo que tiene que ver con los enfrentamientos que estarán desarrollándose desde la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, de un lado van a estar Novak Djokovic vs. Denis Shapovalov, en tanto en la otra vía aparecen Matteo Berrettini vs. Hubert Hurkacz. ¿Cuándo se juegan las semifinales? Este viernes 9 de julio serán todos los partidos.

+Novak Djokovic vs. Denis Shapovalov

Foto: Getty Images.

Dos realidades absolutamente opuestas, presente y futuro se miden entre sí. De un lado, el serbio que estará afrontando su 10° semifinal sabiendo que es el bicampeón reinante además del ganador de 19 Grand Slams, de los cuales se resaltan los dos disputados del 2021. Además Nole busca su 30° final de este tipo de certámenes. En la otra esquina figura un joven de 22 años, canadiense, que se estrena entre los cuatro mejores de un torneo grande y sabiendo que tiene mucho potencial para brindar en todas las superficies.

En lo que tiene que ver con el historial, el serbio se adueñó de los seis partidos que jugaron entre sí. Quitando que los últimos dos fueron por la ATP Cup, con cada uno representando de manera respectiva a sus países, Djokovic se impuso en la final del Masters 1000 de París 2019 (video) por 6-3 y 6-4 en una hora y seis minutos de partido.

+Matteo Berrettini vs. Hubert Hurkacz

Uno de los dos va a decir que por primera vez en su carrera se meterá en la final de un torneo grande, haciendo valer que la nueva generación ya está presente en el mundo del tenis y, más aún, aprovechando las eliminaciones de algunos top 8, como también aquellos que no estuvieron en la competición. Para Matteo, número 9 del mundo, es la segunda semifinal en su historia de Grand Slams, habiendo sido la derrota con Rafael Nadal por US Open 2019 su última vez. Mientras que el polaco Hubert inauguró cuartos y ahora semis de un torneo grande, por lo que su historía todavía tiene muchas páginas por escribir a sus 24 años.

Dentro de lo que es el historial de enfrentamientos, solamente una vez se vieron las caras como majors, ya que el otro único registro había sido en calidad de Challengers. Primera ronda del Masters 1000 de Miami 2019 fue la cita que tuvo como vencedor a Hurkacz por 6-4 y 6-3 en una hora y 12 minutos de juego.

+La única semifinal de Berrettini por Grand Slam, contra Rafael Nadal en US Open 2019

