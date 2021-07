Quiénes y cómo se jugarán los cuartos de final de Wimbledon masculino

Wimbledon viene desplegando un gran campeonato cuyos cuartos de final de varones tienen a dos tenistas de suma experiencia en Grand Slams, como también a la hora de obtener el título de este certamen, y seis debutantes absolutos en esta instancia. La Catedral del tenis va a tener dos estadios con el 100% de capacidad, como nunca hasta el momento en lo que va del año de tenis, para estos grandes espectáculos.

Sin más preámbulo, de un lado del cuadro los que estarán enfrentándose son Novak Djokovic vs. Márton Fucsovics, mientras que a la par jugarán Denis Shapovalov vs. Karen Khachanov. Mientras que del otro lado, y al término de estos dos cotejos, Roger Federer vs. Hubert Hurkacz y Matteo Berrettini vs. Félix Auger-Aliassime serán los que cierren esta instancia. ¿Cuándo se juegan los cuartos de final? Este miércoles 7 de julio serán todos los partidos.

+Novak Djokovic vs. Márton Fucsovics

Foto: Getty Images.

De un lado, el bicampeón vigente, que conquistó cinco Wimbledon y 19 Grand Slams, con 12 presencias en este tipo de instancias ante el tenista que por primera vez en su carrera figura entre los ocho mejores de un torneo grande. Djokovic quiere seguir a paso firme su camino para volver a hacer historia cuando choque con un sorprendente, pero de muy buen nivel tenístico hasta el momento, Fucsovics.

Dos duelos jugaron entre sí, con el serbio quedándose con ambos. Primera ronda de US Open 2018, fue la cita inaugural con triunfo por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-0, luego la segunda ronda del ATP de Doha 2019, resultados logrados en 4-6, 6-4 y 6-1.

+Denis Shapovalov vs. Karen Khachanov

Para Shapovalov y Kachanov es no solamente su primera vez en una instancia de cuartos del certamen británico, sino también la segunda a nivel Grand Slam y más sabiendo que ni uno ni otro llego a semifinales cuando lo lograron, de forma respectiva, en US Open 2020 y Roland Garros 2019. Entre sí solamente se enfrentaron en la semifinal por la Copa Davis, cuando Denis triunfó por 6-4, 4-6 y 6-4 en el duelo entre Canadá y Rusia.

+Roger Federer vs. Hubert Hurkacz

Foto: Getty Images.

Con 105 victorias en La Catedral, lugar donde conquistó ocho de sus 20 Grand Slams, además de que es la 18° vez que está en cuartos de final de las 22 veces que participó, resaltando que posee 39 años de edad, Roger quiere seguir a paso firme para soñar con lo que todos desearían y es verlo jugar el partido del domingo, aunque aún hay mucho por recorrer.

Del otro lado aparece el polaco Hurkacz, que en esta competición por primera vez superó la tercera ronda de su carrera en Grand Slams, por lo que ese dato dice muchísimo de lo que significa para el tenista de 24 años lo que está transitando. Se vieron las caras únicamente en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, cuando el suizo triunfó por doble 6-4.

+Matteo Berrettini vs. Félix Auger-Aliassime

Berrettini se está acostumbrando de a poco a instancias importantes como las semifinales logradas en US Open 2019, los cuartos de Roland Garros de este año, y ahora esta misma fase en Wimbledon, por lo que esas son sus, por ahora, mejores marcas a nivel Grand Slam. Para el joven canadiense Auger-Aliassime, muy destacado en cuanto a su nivel en la superficie de césped, significa su primera vez entre los ocho mejores de un torneo grande con sus apenas 20 años. Entre sí se vieron las caras en la final del ATP de Stuttgart, cuando el italiano se impuso por 6-4 y 7-6.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Wimbledon?

El cuarteto de partidos se llevarán a cabo este miércoles 7 de julio con el arranque a la par de los duelos entre Novak Djokovic vs. Márton Fucsovics (Cancha Central) y Denis Shapovalov vs. Karen Khachanov (Cancha 1). Cuando culminen ambos, los turnos serán para Roger Federer vs. Hubert Hurkacz (Cancha Central) y Matteo Berrettini vs. Félix Auger-Aliassime (Cancha 1).

Transmisión: ¿cómo ver los partidos en vivo y en directo?

Los duelos de Novak Djokovic vs. Márton Fucsovics y Roger Federer vs. Hubert Hurkacz serán transmitidos EN VIVO desde Latinoamérica a través de ESPN 2. Mientras que Denis Shapovalov vs. Karen Khachanov y Matteo Berrettini vs. Félix Auger-Aliassime harán lo propio por ESPN 3. Vía streaming se podrá seguir por ESPN Play y Tennis TV.

