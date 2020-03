Usuarios de Win Sports Online están furiosos por el mal servicio

¿Al caído caerle? Por si fuera poco más críticas llegaron al canal deportivo Win Sports durante este fin de semana, pero esta vez no fue por el canal premium sino por el servicio de suscripción online que ofrecen.

Varios usuarios en Twitter manifestaron su inconformismo porque viven en el exterior y para seguir al equipo de sus amores se suscribieron a Win Sports Online, pero…

Resulta que la página estuvo caída por un periodo de tiempo y los suscriptores alegaron que no tuvieron en cuenta sus mensajes y que, en algunos casos, los eliminaron.

“$34.900 por un servicio que no me ha dejado ver el último partido y el que está en juego, y no me dan respuesta de ello”, afirmó Rolando Amaya.

$34.900 por un servicio que no me ha dejado ver el último partido y el que está en juego, y no me dan respuesta de ello. ���� @WinSportsOnline @WinSportsTV pic.twitter.com/DUciq1OpJg — Rolando Amaya. (@rolandoamayav_) March 8, 2020

Mientras que Marcela, otra usuaria de Twitter, sostuvo que: “Estoy demasiado furiosa!! Pago @WinSportsOnline y los que vivimos fuera del país pagamos más! Tienen la página caída y aparte de todos los tweets que les he puesto quejándome desaparecen ... los envío y mágicamente dejan de verse”.

Estoy demasiado furiosa!! Pago @WinSportsOnline y los que vivimos fuera del país pagamos más! Tienen la página caída y a parte de todo los tweets que les he puesto quejándome desaparecen ... los envío y mágicamente dejan de verse ���������� — Marcela⚽Ⓜ️⭐️15 (@Marcela_Azul) March 8, 2020

