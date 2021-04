Logros y curiosidades que no sabías de Sheamus, leyenda de la WrestleManía

La WrestleManía 37 se llevará a cabo este sábado, en lo que será un nuevo evento por parte de la World Wrestling Entertainment. Para entender bien lo que sucederá, es importante conocer a los luchadores. En esta ocasión, repasaremos lo más llamativo y curiosidades de Stephen Farrelly, popularmente conocido como Sheamus, quien es cuatro veces campeón mundial tras habier ostentado el Campeonato (Mundial Peso Pesado) de WWE tres veces y el Campeonato Mundial Peso Pesado una vez.

Sheamus era objeto de bullying en el colegio

En la actualidad, el irlandés es uno de los luchadores más temidos por toda la WWE, pero lo cierto es que de joven era objeto de bullying. Eso se debía a su sobrepeso, su piel pálida y su pelo rojo, una situación que lo llevó hasta tener episodios de depresión. Afortunadamente, el Guerrero Celta logró salir adelante y le demostró a todo el mundo de lo que era capaz.

Sheamus y Cesaro no se llevaban bien

Sheamus y Cesaro se convirtieron en una de las parejas más exitosas a lo largo de los años, siendo cinco veces Campeones en Pareja de WWE. No obstante, en sus comienzos no se llevaban bien y hasta incluso a Cesaro le parecía muy molesto todo lo que estaba ligado al irlandés.

El título que le falta a Sheamus

El Guerrero Celta es poseedor del Royal Rumble, Money in the Bank y King of the Ring. Sin embargo, tiene una cuenta pendiente: el Campeonato Intercontinental de la WWE. De lograrlo, será el único en tener el Grand Slam de títulos, junto a Edge.

Sheamus es un fiel seguidor del Liverpool

El nacido en Dublín, Irlanda, es un acérrimo aficionado del Liverpool. Luego de la obtención de la Premier League, Sheamus hizo una promesa que luego cumplió: “Este es el tiempo que Liverpool tardó en ganar la Liga Premier League: 30 años de dolor y angustia, pero está de vuelta en la cima donde pertenece. Para celebrarlo, voy a traer de regreso mi corte de pelo de hongo de 1990”.

Después de la WWE, tiene un plan

A sus 43 años, es innegable que está llegando a los últimos años en la WWE. Por ese motivo, Sheamus tiene un objetivo personal: dedicarse al cine en tiempo completo. Cabe recordar que ya tiene tres participaciones en filmes, siendo la más conocida en la secuela de las tortugas ninja.

