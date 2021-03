Cuándo se desarrollará Wrestlemania 37 y en qué canal se transmite

"Back in business" (de vuelta al negocio), de esa manera fue como WWE presentó la llegada de Wrestlemania 37 sabiendo que las cosas no van a ser como en 2020, salvo que se agrave la situación sanitaria. La empresa comandada por Vince McMahon puso la doble fecha para lo que será, por segunda vez consecutiva en ese formato, el desarrollo de su evento más importante e histórico de la compañía.

El mismo tendrá lugar el 10 y 11 de abril desde el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, lugar donde se iba a ejercer en 2020 pero que por la llevada del Covid-19 debió trasladarse al Performance Center de la WWE sin público. Además, la gran novedad es que en el estadio que posee 70 o 75 mil espectadores para este tipo de espectáculos va a haber presencia de personas. Se espera, a partir de las ventas de entradas que comenzarán el jueves 18 de marzo, la asistencia de 40 o 45 mil como máximo tomando todos los recaudos sanitarios.

Cuatro son las luchas confirmadas hasta el momento, pero hay que recordar que este domingo 21 de marzo se desarrollará Fastlane, por lo que a partir de allí y los días subsiguientes se ampliará la cartelera oficial para así conocer la pelea estelar.

Cartelera:

Noche 1: 10 de abril del 2021

Campeonato Femenino de SmackDown: Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Noche 2: 11 de abril del 2021

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns o Daniel Bryan (se enfrentan por el título en Fastlane) vs. Edge

Luchas confirmadas sin noche definida

Campeonato en Parejas de Raw: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) vs. AJ Styles & Omos

Día y horario: ¿cuándo es el WrestleMania 37?

El WrestleMania 37 se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de abril en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa.

Horario del evento según cada país:

España: 01:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Estados Unidos (ET): 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos (PT): 16:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el WrestleMania 37 en vivo?

El evento se podrá ver en vivo a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito. Hacia Estados Unidos también lo emitirá Peacock

Además, el canal Star Action Premium transmitirá el evento para toda Latinoamérica.

Lee También