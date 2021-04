Leyenda de la Wrestlemania: los logros y curiosidades que no conocías de Roman Reigns

Uno de los grandes protagonistas de la WWE es Roman Reigns quien logró todo lo que quiso en la lucha libre profesional. A su vez tiene una vida muy interesante que es casi de película por su familia, su pasó la NFL y el padecimiento de una enfermedad terminal. Es por esto que repasamos los datos más curiosos y los logros más importantes de The Big Dog.

Roman Reigns, un hombre de familia

(Getty)

Uno de los datos más sorprendentes que tiene Roman Reigns es la historia de su familia y la ascendencia de la misma debido a que sus raíces son italianas y samoanas. A su vez, su verdadero nombre es Leati Joseph Anoa’i.

Por otro lado, es una peleador que tiene en cuenta sus origenes samoanos ya que tiene un gran tatuaje en su brazo derecho que llega al pecho y cuenta la historia de su familia en arte tribal de Samoa. Además, en ese antebrazo, tiene una tortuga polinesia que simboliza a una de sus hijas, Joelle Anoa'i.

La lucha libre corre en sus venas

The Rock es primo de Roman Regins. (Getty)

Como decíamos al principio, el The Big Dog viene de una gran tradición familiar en la lucha libre que tuvo a su padre, hermanos y primos como peleadores profesionales. Entre ellos se destacan The Rock, con quien participo en una de las películas de Rápido y Furisos, y The Usos, con quienes jugó en el mismo equipo de futbol americano en el bachillerato.

Roman Reigns y su paso por la NFL

(Getty)

The Big Dog era jugador defensivo en el futbol americano y jugó en Instituto de Tecnología de Georgia de la que se fue con una marca de 29 tacles y 12 capturas de mariscal entre 2004 y 2006. Tras su finalizar la universidad, Regins se unió a los Minnessotas Vikings y Jacksonville Jaguars en la temporada 2007.

The Big Dog superó venció dos veces a la leucemia

The Big Dog superó dos vece la leucemia. (Getty)

En plena temporada de 2007 fue diagnosticado con leucemia y cuando comenzó a desaparecer comenzó a entrar al mundo de la lucha libre en 2010. Por otro lado, en 2018, tuvo que dejar su Título Universal Vacante luego de que haya confesado que volvió a tener la misma enfermedad. Retornó en febrero de 2019 y se unió a la Sociedad de Leucemia y Linfoma para luchar contra el cáncer.

Roman Reigns y sus logros en la WWE

The Big Dog es sinónimo de gloria al cien por cien debido a que no paró de cosechar títulos desde 2010. Ostenta cinco Campeonatos Mundiales, tres Campeonatos Mundiales Pesados, dos Campeonatos Universales WWE, un Campeonato Intercontinental de la WWE, un Campeonato de Parejas en la WWE con Seth Rollins y un Campeonato en Parejas de la FCW junto a Mike Dalton. A su vez, ganó la Royal Rumble 2015, y es el 28º ganador de la Triple Corona y el 18º peleador que es Campeón de un Grand Slam.

