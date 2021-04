¿Y el tatuaje, qué? Anuel AA y Karol G confirmaron que su noviazgo se acabó

Lo que se venía rumoreando desde hace varios meses se terminó por confirmar. Una de las relaciones amorosas más virales se terminó. Anuel AA y Karol G decidieron confirmar en sus redes sociales la ruptura de su noviazgo. El primero en hablar del tema fue el cantante puertorriqueño.

En un Instagram Live, Anuel AA fue constantemente preguntado por las razones que ya no se le ve junto a Karol G. Ante la insistencia, el artista decidió revelar que él y la cantante colombiana decidieron, hace más de cuatro meses, terminar la relación que llevaban juntos y que se hizo muy conocida en la industria de la música.

"Karol y yo ahora mismo no estamos juntos, llevamos como 4 meses y medio, ha pasado el tiempo. No tenemos mala relación ni mala comunicación, por eso es que en los últimos meses no nos han visto juntos"