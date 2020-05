Y lo acusaron de machismo: el Mago Plomo criticó a Bad Bunny y también fue troleado

Sin duda uno de los personajes del momento es Bad Bunny. El regguetonero es tendencia constantemente y sigue sacando canciones que dan que hablar a pesar de la cuarentena.

Además, esta semana fue portada de una reconocida revista. Salió en nada menos que en la tapa de Rolling Stone, uno de los medios más prestigiosos a la hora de abordar temas relacionados a la música.

Obviamente, esto causó revuelo en las redes. La gente habló al respecto y como siempre pasa, se despertó la polémica. Para todo, siempre hay alguien que no está de acuerdo.

Uno de ellos fue Ernesto Carpio, conocido como el Mago Plomo. Él con un juego de palabras aludió a que el fin del mundo se estaría acercando por que la gente escucha a cantantes con Bad Bunny.

Tras ello, recibió muchas críticas. Una hasta lo acusó de machista por algo del pasado. "Oye plomo, no te acuerdas cuando hablabas de los senos de una compañera en frente de toda la mesa de redacción cuando ella no estaba presente? Te lo hago recordar por si se le olvidó que eres un patán. No eres ni el moco de Bad Bunny", escribió Adriana Chávez en un comentario que tuvo mucha repercusión.

Otras se fueron por su físico. Le recordaron a Plomo que es calvo lo que también tuvo rebote. Así, el mago salió golpeado después de meterse con unos artistas del momento. Ya sabes para la próxima Plomito.

