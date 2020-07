Ya hay consecuencias: llegada de Renato Ibarra al Atlas aleja a aficionadas

En vistas a lo que será el Apertura 2020 de la Liga MX, Atlas comenzó el mercado de pases de verano sin poder registrar futbolistas de renombre. Y, teniendo en cuenta que a partir de esta temporada no habrá descensos pero se pagará una importante multa económica, la directiva empezó a preocuparse.

Sin embargo, sobre el cierre del periodo de transferencias, los Zorros anunciaron dos sorpresas. Primero ficharon a Ignacio Malcorra, quien había quedado libre de Pumas UNAM, y luego decretaron un bombazo quedándose con los servicios de Renato Ibarra, quien no iba a ser tenido en cuenta en el América.

Renato Ibarra tendido en el césped (Getty Images)

Sabiendo las razones que lo alejaron de las Águilas, las autoridades del conjunto de Guadalajara analizaron su contratación. Y es que no es fácil darle lugar a una persona acusada de violencia de género e intrafamiliar, y menos en un momento como el actual que de una vez por todas queda en evidencia.

Pero lo que no contempló la cúpula directiva de Atlas fue el alejamiento de las fanáticas mujeres. "De momento, me incomodan todos los comentarios de violencia que se han desencadenado a raíz de la llegada de Renato y no puedo ser parte de eso", le confesó Faby, una seguidora rojinegra, a Mediotiempo.

"Va en contra de los valores deportivos sobre todo en un país donde mueren 10 mujeres al día. Aficionado rojinegro que dices en tus redes que no importa, que lo personal queda fuera... ¿qué pensarías si una de esas 10 fuera tu mamá, hermana, esposa o novia?", agregó con total sinceridad.

Lee También