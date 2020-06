Ya hay fecha para el cara a cara entre Khabib y Justin Gaethje

La vuelta de Khabib Nurmagomedov al octágono ha empezado a tomar forma. El campeón ruso, que iba a enfrentarse a Tony Ferguson en el UFC 249 de mayo, terminó viéndose perjudicado por la pandemia de coronavirus que le impidió dejar su país por el cierre de fronteras estricto que allí se dispuso.

Entonces, su lugar lo ocupó Justin Gaethje, quien pese a no ser el favorito terminó por derrotar al Cucuy y garantizarse el derecho a ser él quien rete al invicto en 28 combates. "Si mis piernas están en forma, no me canso. Si no me canso, puedo volver a ponerme en pie. Y si puedo ponerme de pie, puedo golpearlo como un camión. Solo tengo que patearlo ocho veces en las pantorillas. Hay muchos factores. Voy a trabajar para ser yo y mantenerme en forma. Todo es cardio", dijo el estadounidense sobre su estrategia para salir vencedor de dicho combate.

Ahora, esta pelea empieza a tomar forma ya que según se avanzó en el programa Combate, de Globo Esporte, el mismo estaría negociándose para ser el estelar del UFC 253, que tendría lugar el próximo 19 de septiembre, sin que haya todavía una sede confirmada.

De acuerdo con diversos medios, Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje sucederá el próximo 19 de septiembre en el #UFC253 pic.twitter.com/kFMMqBoV6Y — El Rocktagono (@elrocktagono) June 10, 2020

Cabe recordar que Khabib Nurmagomedov está atravesando momentos difíciles que no le han permitido abocarse de lleno a los entrenamientos y que tienen que ver con el delicado estado de salud de su padre, quien contrajo coronavirus y sufrió además un derrame cerebral que obligó a una intervención de urgencia que lo indujo en coma.

Si todo sale según espera Dana White, presidente de UFC, el ruso volverá a la acción en septiembre para realizar la tercera defensa del cinturón que conquistó venciendo a Al Iaquinta. En las dos primeras, Acabó con Conor McGregor y Dustin Poirier.

