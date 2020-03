"Ya tuve una buena vida": muere mujer de 90 años por Covid-19 que rechazó respirador para que usen los jóvenes

El brote de Coronavirus en el mundo puso en jaque a los sistemas sanitarios de los países. Recursos médicos como mascarillas y respiradores pasaron a ser esenciales para combatir el virus. Por eso, en un gesto de grandeza, una mujer belga de 90 años murió después de decidir no utilizar ventilador para priorizar a los más jóvenes.

Suzanne Hoylaerts fue llevada primero a su médico por pérdida de apetito y dificultad para respirar antes de ser hospitalizada por Covid-19. “No quiero usar respiración artificial. Guárdelo para pacientes más jóvenes. Ya he tenido una buena vida", reportaron los medios locales sobre las palabras de la valiente paciente.

“Cuando la llevé al hospital el viernes, pensamos que era una neumonía leve, pero murió el sábado 21 de marzo. No he podido despedirme y ni siquiera puedo ir al funeral", se lamentó su hija Judith al no poder verla por las medidas de prevención para no contagiarse. "Ella es nuestra madre vivaz: siempre lista para ayudar a los demás", comentó sobre el gesto de su madre.

Judith se mantuvo en contacto telefónico regular con los médicos, quienes le dijeron que su madre había contraído el Coronavirus y la mantuvo informada sobre su desarrollo de salud. "Cómo y dónde contrajo el virus sigue siendo un misterio para nosotros", admitió.

Bélgica tiene 12.775 casos confirmados de Covid-19 con 705 muetrtos y 1.696 personas que lo contrajeron y se curaron.

