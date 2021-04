Yina Calderón amenaza a La Liendra: "Mejor quédese calladito, dejemos ahí"

Hace algunos días, a Yina Calderón le preguntaron qué pensaba de La Liendra, en una dinámica de preguntas en Instagram y allí, ni corta ni perezosa, dio su concepto acerca del otro influencer.

“Desde que se refirió de mí de una manera como despectiva, de mi y de otras personas, me genera como, no sé, me fastidia. Aparte de eso le coquetea a una amiga mía diciéndole cosas calientes, subidas de tono, después de que tiene novia, entonces tampoco me genera confianza”, dijo Calderón.

Luego de esto, Mauricio Gómez, en sus redes sociales publicó una historia en su Instagram, que pocos minutos duró al aire porque la borró, pero en internet no hay nada oculto y se supo que dijo: "Hagan contenido para que no tengan que pelar las tet*as o el cul* o hablar de los demás para que los vean. No saben lo que es tener luz propia”.

Esto terminó de explotar todo a Yina, quien sin pelos en la lengua básicamente amenazó a La Liendra con las siguientes palabras: "Que jamás en la vida se le ocurra pronunciarme, de una manera despectiva de lo que sea, porque se metió con quien no era. Y yo tengo los pantallazos de que ud, señor, le está coqueteando a mi amiga, entonces como tiene rabo de paja, mejor quédese calladito, listo bebé, dejemos el tema ahí".

