¿Le gusta con panela? Yina Calderón y una insólita confesión de sus gustos en la cama

Yina Calderón sigue dando de qué hablar en las redes sociales debido a todo lo que publica, sus cambios en el cuerpo, excentricidades y demás publicaciones que la han puesto bajo las críticas de muchas personas.

Es evidente que la forma de ser de la exprotagonista de novela es bastante "diferente" y por esto causan mucho revuelo las formas como se expresa y lleva su vida, que normalmente es publicadas en sus cuentas oficiales.

Además, en los últimos días sacó un cover en la cual se le ve con un vestido, que los usuarios de Youtube calificaron de terrible y le dijeron que parecía la hija perdida de la Tigresa del Oriente.

Estas críticas poco y nada le importan a Yina y ella sigue interactuando normalmente con sus seguidores y, el pasado juevez, realizó una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram y en las historias fue publicando las respuestas.

Evidentemente, los seguidores aprovechan para hacer preguntas de las intimidades, que generalmente los famosos no responden, pero Yina se atrevió a contestar si le gustaba el sexo oral.

La respuesta fue lo menos esperado ya que con toda seriedad Yina afirmó: "lo mamo con panela". A los pocos minutos ella subió otra respuesta diciendo que no era cierto: "Mentiras, mentiras, les estoy mamando gallo, no es cierto, dizque con panela (risas), no con leche condensanda, depronto, bien rico".

