Yina Calderón rechazó $120 millones para grabar con el actor Nacho Vidal

En entrevista para el programa 'La Movida', del canal RCN, Yina Calderón soltó la lengua y contó que, hace años, recibió una propuesta de grabar con uno de los actores más populares de cine para adultos.

Al parecer, representantes del exactor, Nacho Vidal, la contactaron para que tuviera una de esas escenas con el español. Calderón dijo no y aseguró que no lo hizo porque "eso no está bien".

Además de eso, reveló que fue una compañía la que la contactó y no fue directamente con Nacho Vidal. Esta empresa le ofreció 120 millones de pesos que descartó de inmediato. Insistieron con una contraoferta, pero ella de imaginarse la reacción de su familia prefirió no aceptar.

"Incluso, una de las peticiones de ellos era que yo estuviera gordita. A él le llamaba la atención mi apariencia más gordita, o sea, más rellenita, no como las mujeres con las que está acostumbrado a hacer videos o escenas".

