A Canelo Álvarez lo llamó a pelear un demoledor serial y no tardó en responder

El pasado 17 de octubre, en la velada que tuvo como combate estelar el cara a cara entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko, el joven Edgar Berlanga, de 23 años, acabó en un suspiro con Lanell Bellows y acumuló su decimoquinta victoria por nocaut en el primer round, convirtiéndose en una auténtica sensación. Después de eso, expresó el deseo de querer medir fuerzas ante el multicampeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez.

El último viernes, el tapatío resolvió a su favor sus litigios legales con Golden Boy Promotions y DAZN, pasando a ser un agente libre para acordar él mismo sus propios combates y luego de ello, en entrevista exclusiva con el programa Box Azteca, respondió a ese llamado.

"Me halaga, por algo será. Me siento muy orgulloso de que todos quieran pelear conmigo. Creo que es normal, porque cuando estás en el número uno todos quieren pelear con el número uno para ser el número uno. Por eso me halaga y me motiva mucho más", expresó El Canelo Álvarez.

Consultado sobre la posibilidad de tener un combate el 19 de diciembre, el tapatío dijo que no le importa la fecha siempre que pueda tener la oportunidad de pelear este año, para poner a prueba todo lo que ha venido trabajando junto a Eddy Reynoso, confiando siempre en que su situación iba a resolverse a su favor.

Más allá del llamado de Edgar Berlanga y de la buena recepción que tuvo de parte de Canelo, son otros los nombres que se perfilan como favoritos para que este regrese a los cuadriláteros: Caleb Plant, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Ryota Murata.

