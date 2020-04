A Canelo Álvarez lo volvió a buscar un campeón que se había negado a enfrentarlo

Caleb Plant, campeón mundial estadounidense de peso supermediano por la Federación Mundial de Boxeo, dijo que estaría listo para una hipotética pelea ante Saúl "El Canelo" Álvarez en septiembre, luego de rechazar en el pasado la opción de enfrentarlo en mayo, algo que de todas maneras no hubiera sucedido a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus.

Sweethands, como lo han apodado en el mundo del boxeo, había criticado la actitud que tuvieron en el pasado desde Golden Boy hacia él, proponiéndole un combate en una fecha que sin dudas iba a encontrarlo en inferioridad de condiciones. "Hacen una oferta sabiendo que acabo de pelear, así cuando decimos que no parece que lo estoy esquivando", se quejó.

Tras escuchar de parte del propio entrenador de Gennady Golovkin que en lo inmediato no habrá trilogía ante el mexicano, ya que su equipo optó por cumplir su pelea mandatoria con Szeremeta, Plant alzó la mano para ser el primer contrincante del Canelo una vez que pase la cuarentena y vuelva a ponerse en marcha la maquinaria boxística.

Caleb Plant talks about a fight with Canelo Alvarez pic.twitter.com/j4H91CqINs — Boxing Insider.com (@BoxingInsider) February 19, 2020

“Siento que soy el paquete completo y como dije, estoy libre en septiembre. Estoy seguro de que no encontrarán algo mejor. Soy un luchador de clase mundial, deberían ofrecerme algo razonable y no estoy tratando de ponerme un precio, ¿sabes?", dijo Caleb en declaraciones a Fighthype.

“Quizás otras personas no hacen sus campamentos tan disciplinados, por lo que pueden disfrutar de otras cosas mientras están en el campamento, pero yo no lo hago así. Voy al 100 por ciento de disciplina y no pongo mi mano en una galleta ni nada. Así que solo quería descansar tras el campo de entrenamiento”, agregó sobre las razones de su negativa a enfrentar al mexicano en mayo.

