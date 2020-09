A Eddie Hearn se le ocurrió un nuevo rival para Anthony Joshua

No es que la agenda a futuro de Anthony Joshua necesite con urgencia de rivales, como sí sucede con otros grandes campeones mundiales como Saúl El Canelo Álvarez o Terence Crawford. Por el contrario, el británico ya sabe que en diciembre defenderá sus cinturones de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB ante Kubrat Pulev; además de contar con un acuerdo de palabra para el cara a cara con Tyson Fury, campeón del CMB, que esperan todos los fanáticos.

Pero por si esto fuera poco, Eddie Hearn, quien promueve la carrera del triple campeón de los pesados desde MatchRoom Boxing, ya le tiene elegido un nuevo rival para montar una ambiciosa cartelera que, considera, arrojará gran rédito económico y conquistará nuevos fanáticos.

Foto de Getty

El contendiente no sería otro que Zhilei Zhang, peleador chino de 37 años que tiene un récord profesional de 21 victorias, sin empates ni derrotas, y que recientemente firmó un acuerdo promocional con MatchRoom Boxing. La sede de la velada sería Beijing; misma sede en la que el gigante chino se colgó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008.

Lo curioso es que Anthony Joshua y Zhilei Zhang ya se han enfrentado, cuando ambos competían todavía como amateurs. Fue en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, y el británico, que hacía de local, lo derrotó en su camino hacia la medalla de oro que terminaría conquistando.

"Zhang es bueno, tiene una buena experiencia como aficionado y es un gran bulto, pero realmente no ha sido probado como profesional. Pero este podría ser un buen ejemplo de lo que estábamos hablando de mudarnos a otros mercados. Me gustaría hacer Anthony Joshua vs Zhang en el Bird's Nest en Beijing. Eso sería enorme. Anthony Joshua es una superestrella mundial, se agotó en Wembley, se agotó en Cardiff, se agotó el Madison Square Garden, en Arabia Saudita. Queremos llevarlo a todas partes, y eso incluye lugares como China y África", aseguró Hearn sobre esta posibilidad, en diálogo con Metro.

