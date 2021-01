A Gervonta Davis le apareció un desafío inesperado que podría poner a Ryan García en espera

Más allá que tanto Gervonta Davis como Ryan García vienen fogoneando desde las redes sociales la posibilidad de enfrentarse cara a cara en uno de los combates de mayor voltaje que puede ofrecer la división de peso ligero; lo cierto es que la chance real de que puedan hacerlo en el futuro cercano no es tan alta.

La razón principal tiene que ver con que tras su victoria ante Luke Campbell por nocaut en el séptimo asalto el pasado 2 de enero, Ryan García quedó obligado por el Consejo Mundial de Boxeo a disputar el título mundial de la división ante Devin Haney, quien viene de defenderlo con éxito por última vez ante Yuriorkis Gamboa.

Por otra parte, se hace difícil pensar que Gervonta Davis se instale definitivamente en las 135 libras, pues ha demostrado ser un peso súper pluma natural y es allí donde se sentiría más cómodo para extender su reinado. También es allí donde al pupilo de Floyd Mayweather le ha aparecido en los últimos días un desafío inesperado.

Quien lo llamó a pelear es Gary Russel Jr, campeón mundial de peso pluma del CMB que en febrero irá en busca de la sexta defensa exitosa de su cinturón ante el japonés Tomoki Kameda y que de concretarla está pensando seriamente en subir a las 130 libras, donde le gustaría demostrar que tiene los argumentos necesarios para acanar con Tank.

"Davis basó toda su carrera luchando contra muchachos más pequeños. Los otros luchadores no tienen las habilidades ni el intelecto mío. Que él diga que no tengo un perfil suficientemente alto como para enfrentarlo suena estúpido", expresó en diálogo con The Last Stand Podcast. ¡Y el desafío ha sido lanzado!

