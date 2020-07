A Holyfield no le gustó nada que Tyson no lo eligiera para el regreso

Desde que Mike Tyson anunció sus deseos de volver a subir al ring después de 15 años para realizar combates de exhibición con la finalidad de recaudar fondos que puedan ser destinados a acciones solidarias, desde que comenzó a entrenarse en consecuencia, mucho se especuló con que ese regreso diera a su vez lugar a la trilogía de combates ante Evander Holyfield, quien lo derrotó las dos veces que se vieron cara a cara.

Precisamente Holyfield también se puso a entrenar pensando en regresar a los cuadriláteros y más de una vez reconoció que le gustaría tener oportunidad de hacer un tercer combate con Iron Mike. Sin embargo, desde fines de la semana pasada que esas expectativas se derrumbaron.

Es que el regreso de Mike Tyson fue confirmado para el 12 de septiembre, en un combate de exhibición a ocho rounds que, sin embargo, no será ante Holyfield si no ante Roy Jones Jr. “Mike ha querido otra exhibición antes de pelear conmigo. Habíamos hablado de eso, pero no había nada sólido en el papel", dijo The Real Deal en diálogo con Boxing Scene.

Y agregó: “Sabíamos que queríamos hacerlo primero. Al hacer esto, puede estropear un futuro combate contra mí. Cuando haces una segunda pelea, la gente te juzgará por cómo ha sido la primera. Es posible que los aficionados no quieran volver a verlo”.

Con este panorama, será Evander Holyfield quien deberá resolver ahora qué es lo que quiere hacer, puesto que el análisis que realizó para el combate de Tyson bien puede aplicarse a él mismo. ¿Tiene sentido enfrentarse ante cualquier otro? ¿O será mejor seguir disfrutando de las bondades del retiro?

