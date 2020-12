A Jake Paul lo compararon con Butterbean y estalló de furia

Vaya uno a saber por qué razón, la victoria por nocaut sobre Nate Robinson -un exbasquetbolista- en un combate que formó parte de la cartelera que estelarizaron Mike Tyson y Roy Jones, convenció al youtuber Jake Paul de que es un boxeador que está para medirse ante grandes nombres sin perder la cabeza en el intento.

Tan envalentonado quedó que ya pidió tener oportunidad de enfrentar arriba de un ring al dos veces campeón de UFC Conor McGregor, asegurando que existen menos diferencia de talento entre ellos que las que existieron entre el irlandés y Floyd Mayweather cuando se enfrentaron en 2017.

Pero lo cierto es que no todos se toman al Jake Paul boxeador tan en serio como él mismo lo hace. Incluso, en los últimos días no fueron pocos los que lo compararon con Butterbean, el peleador más pesado de la historia del que la industria hizo un personaje de taquilla, pero impulsado por la burla y el menosprecio.

Estas comparaciones hicieron estallar de furia al popular youtuber, que dejó un agresivo mensaje a quienes lo han puesto a la altura del exboxeador. "Pueden irse a la mierda. Me robé el programa de Tyson vs Jones. Entiendo por qué la gente no quiere respetarme todavía", expresó.

Y volvió a insistir con que está listo para convertirse en un boxeador de tiempo completo pese a que en sus dos victorias no haya enfrentado a ningún boxeador de tiempo completo, valga la redundancia. "Estoy trabajando. He tenido dos victorias impecables. He dedicado toda mi vida a esto. Tengo una mansión de 8 millones en Calabasas en la que no me quedé durante seis meses porque he estado en Las Vegas entrenando dos veces al día, poniendo mi corazón y mi alma en esto. Si la gente no respeta eso, no sé qué respetarán. Es una batalla cuesta arriba para Jake Paul. Siempre lo ha sido. Luché por todo mi vida entera", protestó.

