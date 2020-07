A José Ramírez le pidió revancha una de sus últimas víctimas

José Carlos Ramírez, campeón de peso súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, está analizando cuál será su siguiente paso después que la pandemia del coronavirus cancelara el combate que en febrero iba a realizar en China ante Viktor Postol.

Mientras tanto, el invicto en 25 combates profesionales recibió el llamado de una de sus últimas víctimas: José Zepeda, quien cree que puede revertir en una revancha lo sucedido el 10 de febrero de 2019, cuando en Fresno, California, salió derrotado por decisión dividida de los jueces.

"Me encantaría volver a pelear contra Ramírez. Siento que gané ese pelea. De todos modos ya está hecho, pero volví a verla un par de veces y, como mucha gente dice, siento que gané. Mínimo fueron mías siete u ocho rondas", expresó en diálogo con Boxing Scene.

Y agregó: "Sé que los jueces escuchan mucho más ruido cuando Ramírez lanza los golpes. Ese puede haber sido un factor determinante en la decisión, porque la gran multitud estaba con Ramírez y no conmigo. Cada vez que el lanzaba una ráfaga, aunque no me golpeara, levantaba a la gente".

Más allá de su apreciación, Zepeda también sabe que debió haber dado un extra en aquel combate, por la condición de campeón de Ramírez, que siempre pesa en los jueces, y por estar peleando como visitante. "No me molesta que se lo hayan dado. Es boxeo y no es la primera vez que sucede", concluyó.

