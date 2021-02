A Oscar Valdez lo motiva no ser el favorito ante Berchelt

Oscar Valdez sabe que a diferencia de lo que le ha sucedido a lo largo de casi toda su carrera como profesional, este 20 de septiembre no partirá como favorito cuando le toque enfrentar al campeón de peso súper pluma del CMB Miguel Berchelt en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas.

Sin embargo, es precisamente en esa condición que el excampeón mundial de peso pluma de la OMB, invicto en 28 peleas, encuentra la motivación necesaria para ir en busca de una victoria que le permita coronarse en la división de peso a la que decidió subir en noviembre de 2019, cuando derrotó por nocaut a Adam López.

"He escuchado comentarios de analistas y expertos del boxeo que dicen que Alacrán Berchelt va a arrasar conmigo. Lo uso como motivación. Escuchar a mi ídolo Julio César Chávez decir que Alacrán Berchelt va a ganar, lo uso como motivación y no pasa nada", expresó Oscar Valdez en diálogo con ESPN.

Y agregó: "Creo que no hay nada más bonito en la vida que cuando alguien no espera nada de ti, cuando te dicen que no lo puedes lograr, demostrar lo contrario. Creo que callar bocas es una de las cosas más bonitas en la vida. Nada está escrito. Hemos tenido grandes ejemplos como Buster Douglas, que iba peor que yo en las apuestas y le ganó a Mike Tyson. Andy Ruiz le ganó a Joshua, Teófimo López a Lomachenko... Yo no siento que sea tan favorito Alacrán Berchelt".

Lo cierto es que Valdez tiene argumentos suficientes como para rebatir esas sentencias de los analistas, pues pese a que tal vez la división de peso súper pluma sea nueva para él, pese a que Berchelt atraviesa quizás el mejor momento de su carrera, él no ha perdido todavía ni una sola pelea. El Alacrán, en cambio, ya ha probado qué se siente ser noqueado.

