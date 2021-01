A Ryan García no le importan los cinturones de Teófimo López, porque el suyo luce mejor

La división de peso ligero se ha vuelto una de las más atractivas y competitivas de la escena boxística actual, por la convivencia de grandes nombres como Teófimo López, Devin Haney, Gervonta Davis, Ryan García y Rolando Romero, todos ellos con títulos mundiales; y también otros como Vasyl Lomachenko, Jorge Linares o Javier Fortuna.

Fue precisamente Ryan García quien advirtió que a la hora de determinar quién es el mejor de la división, los cinturones no juegan un papel tan importante como muchos le atribuyen. Claro, si hubiera dicho lo contrario automáticamente se hubiera sacado de la discusión con su título interino del CMB.

"No soy ingenuo como para decir que Teófimo López no importa. Por supuesto que importa. Lo que no importa son sus cinturones. Uso este cinturón porque se ve bien, me hace quedar bien. Pero la verdad es que hay demasiados cinturones, demasiados campeones. No sabes quién es el verdadero campeón. Si teófimo quiere adjudicarse esa corona, está bien", dijo el joven Rey de Golden Boy Promotions en diálogo con el programa Stephen A's World de ESPN.

Y agregó: "Yo sé la verdad. La verdad es que no eres el campeón hasta que vence a las personas más duras de la división, si no das lo que la gente quiere. Estoy tratando de ser el campeón del pueblo. Me enfrentaré a los mejores luchadores lo antes posible porque eso es lo que defiendo".

Sin que se haya confirmado todavía ningún combate para Ryan en este 2021, lo cierto es que valida sus palabras saliendo a buscar a algunos peces gordos como Gervonta Davis, en la división de peso ligero, e incluso a Manny Pacquiao, quien actualmente es campeón mundial de peso wélter de la AMB.

