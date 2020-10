A Tyson Fury le están pidiendo otra revancha para diciembre

Tyson Fury se cansó de las postergaciones, de las idas y las vueltas, por lo que dejó en claro que seguirá adelante sin esperar más por Deontay Wilder, por lo que no tendrá lugar una de las peleas más esperadas de este 2020. “Estaba ansioso por aplastar nuevamente a Wilder, en una pelea rápida y fácil. Él y su equipo estuvieron jugando con la fecha. No quieren realmente pelear con un campeón lineal pesado. Saben cómo terminará. El mundo sabe cómo terminará. Con Wilder sobre su trasero", le dijo el campeón del CMB a The Athletic.

Aunque Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo no haber recibido ninguna cancelación oficial de la pelea entre Fury y Wilder; tanto el peleador británico como Bob Arum, CEO de la promotora Top Rank, están decididos a seguir adelante y buscar un nuevo rival para una pelea que se espera pueda llevarse adelante el 5 de diciembre en el Reino Unido.

Entre los nuevos candidatos que analiza Arum aparecieron nombres como : Efe Ajagba, Oscar Rivas, Agit Kabayel, Charles Martin y Michael Hunter; todos ellos dentro del Top-15 de mejores rankeados por el Consejo Mundial de Boxeo en la división de los pesos pesados. Pero hay otro peleador que también ha levantado la mano y que, como Wilder, está buscando tener una revancha con el Rey de los Gitanos.

Se trata de Otto Wallin, quien en una brutal pelea que tuvo lugar en diciembre de 2019 provocó dos cortes tan profundos en cada una de las cejas del británico que lo dejó al borde de una derrota por nocaut tecnico. Pero un gran trabajo de Jorge Capetillo en el rincón, para cortar la hemorragia, le permitió a Fury seguir peleando y terminar ganando la pelea por decisión unánime.

"Merezco una revancha en base a mi actuación contra Fury el año pasado. Lo hice mucho mejor contra Fury que Wilder, mejor que cualquiera que se haya enfrentado a Fury y estoy listo para tomar el lugar de Wilder. He estado trabajando muy duro desde el año pasado y creo que he mejorado con la experiencia de luchar contra Fury y con todo el trabajo que he realizado desde esa pelea", aseguró el peleador sueco que viene de vencer en agosto de este año a Travis Kauffman por nocaut técnico en el quinto round.

Lee También