A ver cuándo sube al ring el Niño Torres boxeador

El 23 de agosto de 2019, en Japón, el delantero español Fernando Torres decidió poner fin a una extensa y exitosa carrera como futbolista profesional. Fue jugando con el Sagan Tosu, equipo al que había llegado el año anterior tras despedirse del Atlético Madrid, y enfrentando al Vissel Kobe de David Villa y Andrés Iniesta, con quienes en 2010 alcanzó la gloria máxima coronándose campeón mundial con el seleccionado español en el Mundial de Sudáfrica.

Además de aquella Copa del Mundo, a lo largo de una carrera que también lo llevó por Liverpool, Milan y Chelsea, El Niño ganó la Eurocopa de 2008 con España y la Champions League con Chelsea en 2012. Con el Atlético de sus amores, se dio el gusto de ganar la Europa League de 2018 justo antes de marcharse.

Pero el hecho de que el español decidiera colgar las botas no significó que dejara a un lado del deporte. Por el contrario, aprovechó mucho de su tiempo libre para adentrarse con mayor profunidad en otro de sus predilectos: el boxeo.

Para ello, aprovechó que en 2014 ya había decidido invertir parte de su dinero en Nine Fitness (9F), una cadena de gimnasios que también él utiliza no solo para entrenar sino también para promocionarse. No hace mucho tiempo, incluso, recibió al excampeón mundial argentino Sergio Maravilla Martínez, quien ha regresado a los cuadriláteros y quiere volver a coronarse.

"Gran campeón, dentro y fuera del ring. Muy grande Maravilla. Un honor tu visita a nuestra casa", escribió por ese entonces en Instagram Fernando Torres, quien ha hecho una impactante mutación física gracias a los entrenamientos de boxeo que realiza.

Así las cosas, y aprovechando su cercanía con Martínez, no es descabellado que El Niño pueda convencerse de hacer alguna pelea en España, aunque fuese de exhibición, para acompañar a Maravilla en alguna de sus próximas carteleras.

