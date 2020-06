Abner Mares reconoció que se divierte con el pequeño Ryan García

Abner Mares volvió a hacerse eco de las provocaciones de Ryan García, quien semanas atrás lo había llamado viejo y ahora lo burló llamándolo "hombre pequeño". Aunque lejos de molestarse, aseguró que lo divierte el papel que el consentido de Golden Boy Promotions juega en las redes sociales.

"Al final del día, debes saber cómo promocionarte. Ryan García lo ha hecho a un nivel que tiene millones de seguidores. Él está trayendo a un público diferente al boxeo, no solo a los fanáticos", expresó el excampeón mundial en tres divisiones en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "Me estoy divirtiendo con esto de las redes sociales con él. No tomo nada de eso personal. Soy un hombre pequeño, de menor peso. Me llamó viejo, todo en el libro. Solo está tratando de promocionar una pelea. Pero una pelea que será mucho más dura de lo que piensa".

Mares: Having Fun With Garcia Social Media Thing, I Don't Take It Personal https://t.co/UwjmwcD68r pic.twitter.com/p0E3aZs0ID — BoxingScene.com (@boxingscene) June 8, 2020

Abner Mares viene de una larga inactividad, porque no volvió a subir al ring desde que fue derrotado por Leo Santa Cruz en junio de 2018. Estaba listo para hacerlo a inicios de este año, pero la propagación de la pandemia de coronavirus lo obligó a retrasar los planes.

Ya poniéndose más serio, el excampeón reconoció que una pelea contra Ryan García es casi un imposible. "Volver a 135 libras no es realista, a menos que sea una pelea bien pagada. Ryan García no tiene título, yo no tengo un título. Solo son las redes sociales en este momento. No hay nada en el papel", dijo.

