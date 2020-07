Abner Mares reveló cuáles son sus planes a futuro

Con 34 años y un récord profesional de 31 victorias, 3 derrotas y un empate, Abner Mares es consciente de que no le queda mucho tiempo de carrera. La cruda realidad se le hizo ver Leo Santa Cruz en junio de 2018, cuando lo derrotó por decisión unánime en un combate que ponía en juego el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

Desde entonces, el campeón mundial en tres divisiones no ha vuelto a subir al cuadrilátero, por lo que tiene ya dos años de inactividad. Y aunque aseguró tener una propuesta concreta para ese regreso, él mismo garantizó que está más cerca de colgar los guantes que de volver a intentar enfilar una larga racha de victorias.

Abner Mares prepara el regreso (Getty)

"Mirando desde donde estoy ahora, diría que me quedan dos o tres peleas en mi carrera", se confesó en diálogo con Boxing Scene. Y agregó: "Todo dependerá de cómo me vea en la primera pelea. Esa es la que me hará saber en qué momento y lugar de mi carrera estoy parado".

Claro que si la pelea del regreso sale bien, si se siente cómodo con su forma física y con el poder de sus golpes, si se convence de que todavía puede mover las piernas como desea; entonces para Abner Mares es imposible no soñar con retirarse a lo grande: "Espero que una de esas peleas me de la oportunidad de convertirme en campeón de cuatro divisiones", remarcó.

Hace más o menos un mes, Mares tuvo un cruce picante con Ryan García en redes sociales y aseguró después que le gustaría poder enfrentarlo. Incluso se atrevió a hacer una apuesta y dijo que si derrota al Niño Rey este deberá ser el chambelán de su hija en su fiesta de 15 años.

