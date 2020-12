Adrien Broner está listo para volver a subir al cuadrilátero

Con 31 años y habiendo pasado inactivo los últimos dos, pareció que el tren de Adrien Broner, excampeón mundial de cuatro divisiones, ya había pasado. Sin embargo, el estadounidense ha vuelto a entrenarse con constancia y avisó que está listo para volver a los cuadriláteros y convertirse en uno de los mejores boxeadores de la historia.

El último lunes, a través de una carta que compartió en sus redes sociales, The Problem hizo toda una declaración de intenciones de cara al futuro. “Buenos días hoy corrí 6 millas en 54 minutos. Todos, no es difícil cambiar de vida. Pasé de tener un sobrepeso de 57 libras y ni siquiera beber agua primero y tomar una foto, a comenzar a beber durante el resto del día, a despertarme un día a la vez y decirme a mí mismo que voy a cambiar esta mierda y convertirme en lo que sé que puedo ser: uno de los mejores boxeadores de la historia", escribió.

Broner realizó su última pelea en enero de 2019, saliendo derrotado por Manny Pacquiao en decisión unánime. "No miré hacia atrás. Ahora, llevo meses sin licor y más de 30 libras menos. Si me conoces, entonces sabes que me encanta beber, ¡pero amo más a mi familia y al dinero!", escribió para cerrar su carta.

Hace un par de meses se había deslizado la posibilidad de que The Problem regresara a los cuadriláteros en enero, algo que cuesta creer si es que este realmente quiere llegar en plena forma competitiva. Como rival, surgió la posibilidad de enfrentar a un joven prospecto como Xander Zayas, con quien ha compartido algunas sesiones de entrenamiento.

Zayas, puertorriqueño de 18 años, debutó como profesional recién en octubre de 2019 y desde entonces ha completado seis peleas, saliendo victorioso de todas ellas y en cinco ocasiones antes del límite. En este 2020, derrotó a Corey Champion por decisión unánime; además Marklin Bailey, Orlando Salgado y Anthony Curtiss por nocaut.

