Adrien Broner habló de su peso previo a la pelea con Santiago

19 de enero de 2019. El excampeón mundial de cuatro divisiones de peso diferentes era derrotado por Manny Pacquiao en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en el último de sus intentos por volver a coronarse. Desde entonces, decidió poner un freno a su carrera como boxeador, afrontó varios problemas con la justicia y encontró inspiración como rapero, sin demasiado éxito.

Mañana, Adrien Broner tendrá un gran desafío cuando acuda al pesaje previo de su pelea del sábado ante Jovanie Santiago en el Mohegan Sun Arena, pues entonces deberá haber bajado 35 libras en relación a lo que pesaba cuando retomó los entrenamientos, para estar en el límite de la división de peso súper ligero.

"Han pasado 12, 13 semanas. Sí, he estado en el campamento por un tiempo. Esa es otra razón por la que también hice un campamento largo. Tuve que perder mucho peso. Pero mi peso es bueno, todo está bien y estaré listo", expresó The Problem, que no quiere ser parte de la larga lista de peleadores que fracasaron en la balanza en tiempos de Covid-19.

"Tuve que perder más de 35 libras. Yo era bastante grande. Dos años y algún cambio, sin ir al gimnasio, correr o nada. Salir de fiesta y beber, y luego, después del club, es hora de comer. Y luego, después de ese club, es hora de volver a comer y beber. Ya sabes cómo va eso", relató Broner en diálogo con BoxingScene.

Y sobre sus expectativas para la pelea que terminará con una inactividad de dos años, agregó: "Estoy buscando mostrarles a todos que Adrien Broner todavía está aquí y sigue siendo uno de los mejores del mundo que jamás se haya puesto un par de guantes de boxeo".

