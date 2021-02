Adrien Broner quiere dos peleas más para este año: ¿A quiénes podría enfrentar?

El pasado sábado, en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Adrien Broner hizo su regreso a los cuadriláteros tras poco más de dos años de inactividad, en un peso que se acordó entre los límites de la división súper ligero y la división wélter. Lo hizo con una trabajosa victoria ante el puertorriqueño Jovanie Santiago, por decisión unánime de los jueces.

Pese a que no fue una actuación destacada para The Problem, mostró destellos del multicampeón que alguna vez fue y recurrió a la experiencia para sacar adelante un combate que se le complicó en los primeros asaltos pero que terminó ganando sin dejar lugar a dudas sobre el fallo.

Foto de Boxing Scene

Finalizado el combate, Broner manifestó su deseo de poder hacer dos combates más este año, para seguir quitándose el óxido y empezar a focalizarse en su gran objetivo que es volver a coronarse como campeón mundial. "Espero hacer dos peleas más. Si no lo hago, me joderé. La única forma en que no me meto en problemas es si estoy entrenando", dijo en rueda de prensa.

Lo que queda por definir ahora es quiénes podrían ser los rivales para The Problem, entendiendo que su deseo es instalarse en la división de peso súper ligero. Quien ya levantó la mano para enfrentarlo fue el excampeón mundial Regis Prograis, aunque ese cara a cara no parece factible este año.

Uno de ellos podría ser el mexicano Pedro Campa, quien estaba previsto que lo enfrentara este 20 de febrero pero debió bajarse de la pelea tras dar positivo de coronavirus. Otro contendiente, posiblemente más peligroso, es el invicto puertorriqueño Michel Rivera, quien a los 22 años es uno de los prospectos más prometedores de su país.

Pero también en el peso wélter hay un invicto esperando tener la oportunidad de abrirse paso hacia las grandes carteleras enfrentando a Adrien Broner. Se trata de Cody Crowley, boxeador canadiense que es promovido por Premier Boxing Champions.

