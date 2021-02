Adrien Broner recibió un llamado que levantará mucho la vara de dificultad

Este sábado, cuando los ojos de una amplia mayoría de los fanáticos del boxeo estaban atentos al combate entre Miguel Ángel Berchelt y Oscar Valdez, del que este último salió como campeón mundial, Adrien Broner cortó con una inactividad de más de dos años y regresó a los cuadriláteros en el Mohegan Sun Casino de Uncasville, para enfrentar a un invicto pero inexperimentado Jovanie Santiago.

El peleador puertoriqueño, ilusionado con conseguir la victoria más importante de su carrera y con ganar terreno en las grandes carteleras, presentó para The Problem mayor oposición de la que se esperaba, incluso por él mismo. Sin embargo, apelando a la experiencia y a destellos del boxeador que alguna vez fue, Broner sacó el combate adelante y lo terminó ganando por decisión unánime en las tarjetas, de manera ajustada pero sin dejar lugar a dudas.

Foto de BoxingScene

Claro que esa victoria no llega a cubrir las expectativas en relación a quien días antes de la pelea dijo que estaba listo para demostrar que podía volver a ser campeón del mundo. Algo que podría cambiar si decide aceptar el llamado que le llegó inmediatamente después y que levantaría mucho la vara de exigencia.

El rival que levantó la mano es nada menos que Regis Prograis, excampeón mundial de peso súper ligero de la AMB, que fue despojado del mismo por Josh Taylor en la que hasta ahora es su única derrota como profesional. Tras el traspié, regresó a los cuadriláteros el pasado 31 de octubre para vencer por nocaut técnico a Juan Heraldez.

"Tal vez no sea el próximo. No veo eso a continuación. Pero si viene a continuación, no importa. No importa. Voy a ganar. Lo voy a joder, amigo", dijo Broner consultado al respecto. Y agregó: "Prograis sigue gritando mi nombre. Está haciendo lo que debe hacer. No le deseo nada más que lo mejor. Cada vez que pelea, espero que gane. Pero como dije, hombre, si él se sube al ring conmigo, lo voy a joder".

Lee También