¡Ahora sí! Canelo Álvarez está en el Top 5 de mexicanos históricos según Andrés Bermúdez

Si el ranking que el reconocido periodista especializado Carlos Irusta había confeccionado para ESPN KnockOut había generado polémica por la ausencia de Saúl "El Canelo" Álvarez entre los diez mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos; ahora sucederá lo mismo con el que armó Andrés Bermúdez, aunque a la inversa.

A solicitud del mecionado medio, el periodista de beIN Sports hizo sus elecciones y colocó al tapatío en el puesto número cinco, solo por debajo de Julio César Chávez, Erik Morales, Salvador Sánchez y Marco Antonio Barrera.

Para Bermúdez, Canelo Álvarez ya ha conseguido, en una carrera que sigue en plena vigencia, superar lo hecho por Juan Manuel Márquez, Rubén Olivares, Ricardo López, Carlos Zárate y Humberto González, entre muchos otros que ni siquiera ingresaron a su ranking.

Lo prometido es deuda:

aquí va otro de los top10 históricos mexicanos de nuestros analistas, en este caso el de @andres_bermudez

La coincidencia entre los dos periodistas que han participado hasta ahora de esta propuesta de ESPN KnockOut, y la de la mayoría de los fanáticos del boxeo, fue el hecho de considerar a Julio César Chávez como el mejor pugilista mexicano de todos los tiempos.

Es cierto que la historia del Canelo Álvarez todavía está escribiéndose, pero el hecho de que ya lo encuentre como campeón vigente de peso mediano por el CMB, la FIB, la AMB y The Ring; así como por haber sido campeón mundial en cuatro categorías diferentes (mediano, superwélter, supermediano y semipesado), hace que no sea para nada descabellado discutir su ausencia o justificar su presencia en cualquiera de estos rankings.

