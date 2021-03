Ahora sí, Chocolatito González dijo toda la verdad sobre su pelea con Gallo Estrada

La ya postulada como mejor pelea del año que brindaron Juan Francisco Estrada y Román González el último sábado en el American Airlines Arena de Dallas sigue dejando mucha tela para cortar. Es que más allá de la extraordinaria actuación de ambos peleadores, que vino a reivindicar el boxeo, la decisión de los jueces arrojó también su cuota de polémica.

El mexicano salió ganador del combate en fallo dividido, conservando su cinturón de peso súper pluma del CMB y añadiéndole el de la AMB que hasta entonces había pertenecido al nicaragüense. Hubo una tarjeta en particular, la del juez Carlos Sucre, que no se condice con la paridad que tuvo la pelea por dar al Gallo una ventaja de 117-111. Tal es así que desde la AMB se decidió investigar su proceder y mantenerlo suspendido mientras tanto.

Si bien Chocolatito González fue políticamente correcto apenas finalizada la pelea, felicitando a su rival y aceptando la decisión pese a remarcar en varias ocasiones que él había ganado la pelea, con el paso de los días el nicaragüense se permitió decir lo que realmente siente: que le robaron su victoria.

"Me siento triste porque no solo me robaron la pelea, también robaron a Nicaragua. Me preparé concienzudamente para esta pelea. Fue un sacrificio de meses, donde no estuve cerca de mi familia y donde me privé de muchas cosas. No hice todo eso para que la pelea terminara así", expresó el nicaragüense en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "Creo que muchos jueces del boxeo han perdido su honestidad. Siempre consulto a Dios sobre mis próximos pasos. Sé que Estrada y yo tuvimos una gran batalla y la audiencia estaba encantada. Pero esperemos antes de pensar en una trilogía. Actualmente me siento confundido por cómo los jueces anotaron en mi contra".

Lee También