Ahora sí que al Canelo Álvarez le apareció un retador que nadie tenía en los planes

Saúl El Canelo Álvarez está preparándose para volver a subir al ring en septiembre, tras el parón al que obligó la pandemia de coronavirus, y son muchos los nombres que baraja tanto su equipo como su promotora para ese desafío. Sin embargo, lo único que se ha confirmado hasta ahora fue una negativa.

Billy Joe Saunders, que antes de la pandemia tenía todo acordado para pelear con el tapatío en mayo, rechazó ahora la posibilidad de enfrentarlo en septiembre porque considera que no están dadas las condiciones económicas ni deportivas, puesto que dijo que no llegaría a esa fecha preparado del modo que quiere.

Canelo está listo para septiembre (Getty)

Lo cierto es que casi en paralelo, al Canelo le apareció un nuevo retador. Uno que no estaba en los planes de nadie, pero ya levantó la mano. Se trata de John Ryder, quien en su última presentación, en noviembre, viene de perder por decisión unánime ante Callum Smith un combate que ponía en juego el título súper mediano de la AMB.

Sky Sports – John Ryder reveals Eddie Hearn contacted Saul ‘Canelo’ Alvarez’s team about September fight https://t.co/31LxU3JQo4 — For The Wrestling (@ftw_news) July 5, 2020

"Sé que Eddie (Hearn) envió un mensaje de texto a Golden Boy y dijo que estamos disponibles", le dijo el peleador británico a Sky Sports. Y agregó: "Hay algunos nombres en el sombrero. Espero que mi nombre esté en la parte superior y sea elegido".

Ryder se encargó de aclarar que el dinero, principal obstáculo para llegar a un acuerdo con los campeones mundiales vigentes, no será un problema para él. Y aseguró estar entrenándose al máximo en el gimnasio para tomar la oportunidad en el caso de que se presente. "Me he mantenido en forma. Estoy más que listo para partir", concluyó.

