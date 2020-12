Povetkin volvió a apuntar a Anthony Joshua

Si bien en sus últimas peleas Alexander Povetkin ha tomado el camino que lo llevaría a tener oportunidad de tener un reto mundialista ante Tyson Fury, por el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, lo cierto es que también le gustaría poder volver a enfrentarse con Anthony Joshua, quien lo derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto en 2018, propinándole el segundo y último traspié de su carrera hasta el momento.

"He revisado mi pelea contra Joshua dos o tres veces, supongo. Ahora estoy empezando a entender lo que estaba mal en ese entonces. Ya resolví esos errores que estaban allí. Los arreglamos", expresó el ruso, quien en agosto derrotó por nocaut a Dillian Whyte y se quedó con el título diamante de peso pesado del CMB y que el año próximo le dará la revancha para ver quién, según dicen, será retador mandatorio de un Fury que en el último año se caracterizó por esquivar todas sus obligaciones.

Y agregó: "Es difícil hablar sobre lo que haría en una revancha. Trataré de evitar los errores que se cometieron en ese entonces. ¿Es una revancha realista? Todo en la vida es real, ¡así que por qué no! Me encantaría pelear contra Joshua de nuevo".

En las últimas semanas, especialmente por declaraciones de su promotor, se especuló con que Alexander Povetkin, de 41 años, podría estar próximo al retiro. Pero el ruso eligió no ponerse fechas y guiarse por sus propias sensaciones, que todavía siguen siendo las de subirse al ring a boxear.

"Soy de la opinión que la decisión debe tomarse de acuerdo con mi estado mental. Mientras tenga ganas, boxearé. En cuanto desaparezca, terminaré. Por supuesto, lo he pensado . Terminaré y eso es todo lo que hay que hacer. Tarde o temprano tendré que hacerlo. Ya estaba pensando en qué hacer a continuación. Y podría ser posible abrir mi propia empresa de promociones. Veremos . Me gustaría asociarme con los deportes infantiles ... para que los niños crezcan sanos, inteligentes y fuertes. Y que sean fuertes no solo físicamente, sino también espiritualmente", aseguró.

