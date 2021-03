Amir Khan sorprendió a todos al hablar de su retiro

Parece que está cada vez más cerca de materializarse uno de los combates que los fanáticos del boxeo británico están esperando desde hace mucho tiempo, pues involucra a dos coterraneos que han sido campeones mundiales y que también se han sabido ganar el cariño del público.

De un lado Amir Khan, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y uno de los boxeadores británicos que más joven se coronó campeón mundial, al conquistar el título de peso súper ligero de la AMB con 22 años. Del otro Kell Brook, excampeón mundial de la división de peso wélter.

Pero al entusiasmo que generó la confirmación de que las negociaciones están muy avanzadas, le siguió la sorpresa del retiro próximo de Amir Khan, confirmado por él mismo. "¿Cuál es la pelea que todos quieren ver? Todos quieren ver la pelea contra Kell Brook. Hemos estado hablando de eso durante años y años", comenzó diciendo en diálogo con TalkSport.

Y siguió: “En mi opinión, las únicas dos peleas que hay para mí son Kell Brook o Manny Pacquiao. De lo contrario, he estado en el juego durante mucho tiempo y cuando has estado en el campo de entrenamiento y ahora tienes casi 40 peleas no hay nada más que quieras hacer. Tu cuerpo se está rompiendo y necesitas dejarlo un día. Así que le estoy dando el último capítulo de mi carrera en el boxeo".

Por otro lado, Amir Khan expresó su deseo de que el cara a cara entre ambos pueda hacerse en el Reino Unido y no en Medio Oriente, que era la posibilidad que se había estado manejando hasta ahora. "¿Por qué deberíamos ir allí cuando podríamos hacerlo aquí en el Reino Unido? Los dos somos combatientes británicos, hagámoslo en el Reino Unido. Hacer eso en un estadio de fútbol aquí, podría ser enorme", concluyó.

