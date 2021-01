Andrew Moloney no solo prometió vengarse de Franco sino que avisó quién será el próximo

Andrew Moloney todavía no puede dejar de pensar en la noche en que mereció recuperar el título que Joshua Franco le había arrebatado meses antes, pero que frustró la decisión abitral de declarar la pelea como no contest por la hinchazón temprana en un ojo del campeón que, extrañamente, no notaron que había sido producto de un golpe limpio del australiano.

Sabiendo que el desenlace de esa pelea, que le permitió a Franco conservar el título de campeón Regular de la división de peso súper mosca de la AMB, necesariamente demandará una tercera pelea entre ambos, que probablemente tendrá lugar entre marzo y abril, Moloney está plenamente convencido de que pondrá las cosas en orden y ya imagina, incluso, el que será su siguiente paso.

"Por el momento, mi enfoque está 100% en vencer a Joshua Franco y recuperar mi título mundial. Una vez que haya hecho esto, me encantaría tener la oportunidad de luchar contra Ioka y unificar los títulos", expresó apuntando al gran campeón japonés de cuatro divisiones de peso diferentes.

Moloney destacó que la última victoria de Kazuto Ioka ante un gran invicto japonés como Kosei Tanaka el pasado 31 de diciembre es la clara prueba de que la división de peso súper mosca es la más competitiva de la actualidad, destacando a su vez a peleadores como Juan Francisco Estrada y Román Chcolatito González.

Precisamente sus objetivos para 2021 pasn por conquistar la categoría, una misión que no será nada sencilla pero para la que ya se encuentra preparándose a conciencia.

