Andy Ruiz eligió favorito para la unificación entre Joshua y Fury

Desde que Anthony Joshua reconquistó sus títulos mundiales en la revancha con Andy Ruiz en diciembre de 2019 y Tyson Fury arrebató a Deontay Wilder el cinturón del CMB en febrero de 2020; en torno a la división de los pesos pesados no se ha hablado de otra cosa que de un combate de unificación entre los dos boxeadores británicos.

Ya desde el tercer trimestre del año pasado, los equipos de promoción de ambos peleadores habían confirmado que habían llegado a un acuerdo de palabra para que pudiera realizarse no uno, sino dos combates en 2021. Claro que quedaba la parte más difícil por resolver: sentarse a hacer números y que todos queden conformes.

En relación a ello, tras un inicio de año con mucha incertidumbre al respecto, Anthony Joshua comunicó este martes que pronto su promotora estaría dando grandes noticias a los fanáticos. Y por supuesto que pensar en cualquier novedad que no tenga que ver con la unificación será una auténtica desilusión para todos.

Atento a lo que pueda suceder mostró estar también Andy Ruiz, único responsable de que en ese combate no choquen dos invictos, pues él se lo arrebató a Joshua en el Madison Squarde Garden. "Creo que va a ser una pelea interesante. Peleé con Anthony Joshua, no he peleado con Tyson Fury; él tiene un estilo extraño, pero veo a Fury ganando esa pelea", dijo el Rocky Mexicano en diálogo con Giant Boxing, escogiendo ya a su favorito.

Y agregó: "No me impresionó la última pelea de Joshua, pero se las arregló para hacer el trabajo. Tal vez Fury lo venza, depende de lo raro que se mueva, si boxea ... Anthony no ha peleado con alguien que boxea, que se mueve de esa manera. Veremos qué pasa".

