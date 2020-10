Andy Ruiz le puede ganar a quien sea y Eddy Reynoso explicó por qué

En pleno curso de la pandemia, el entrenador Eddy Reynoso se vinculó a Andy Ruiz, primer campeón mundial de los pesos pesados en la historia del boxeo mexicano, y ahora que se aproxima el regreso de este a los cuadriláteros se mostró muy entusiasmado por empezar a ver los primeros resultados de su trabajo.

"Lo importante con Andy es que es un luchador que está en los niveles más altos de su división, que puede pelear con cualquiera. En el tiempo que he estado trabajando con él me he dado cuenta de que es un chico que quiere seguir superándose", expresó el entrenador, que también trabaja con Canelo Álvarez y Ryan García, en diálogo con ESPN.

"Es joven y quiere salir adelante. Ya probó las mieles de la victoria, ya sabe lo que es ser campeón y no ser campeón. Andy Ruiz es inteligente y va a volver", agregó en relación a la experiencia que ya ha ganado el Rocky Mexicano y que en su opinión será muy valiosa de ahora en adelante.

Foto de Getty

Aunque se creyó que el regreso del américo-mexicano a los cuadriláteros, para enfrentar posiblemente a Chris Arreola, iba a tener lugar en diciembre; fue el propio Destroyer quien confirmó que su vuelta no será sino hasta los inicios del año próximo.

Otro peleador que supo retar a Andy Ruiz durante la cuarentena fue Manuel Charr, quien ostenta el título de campeón Regular de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y recientemente se vinculó con el promotor Erol Ceylan.

