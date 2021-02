Andy Ruiz recibió el llamado de un pesado que solo perdió ante Tyson Fury

A estas alturas, la inactividad de Andy Ruiz es cuanto menos prolongada. Su última pelea tuvo lugar el 7 de diciembre de 2019, en Arabia Saudita, precisamente cuando le tocó perder los títulos mundiales que habóa conquistado seis meses antes al ser derrotado por Anthony Joshua en la revancha, por decisión unánime.

Más allá de ello, quienes están cerca del Rocky Mexicano aseguran que está preparándose como nunca antes en su carrera, ahora a las órdenes de Eddy Reynoso, con quien comenzó a trabajar en plena cuarentena con el objetivo puesto en volver a ser campeón mundial de los pesados.

Se creyó que su regreso podía tener lugar en diciembre del año pasado, pero varios meses antes ya se había descartado esa posibilidad. Se cree entonces que su regreso a los cuadriláteros será en abril, con un combate de reacondicionamiento que no tendrá a uno de los grandes nombres enfrente.

Pero pensando más a futuro, Andy Ruiz ya recibió un llamado que sí daría lugar a uno de los grandes cara a cara del año en lo que a la división de los pesos pesados se refiere y que incluso podría llegar a adquirir rango de eliminatoria para un título mundial. El que levantó la mano fue Otto Wallin, quien el último sábado viene de derrotar en las tarjetas a Dominic Brezeale y que en toda su carrera solo ha perdido, también en las tarjetas, ante Tyson Fury.

"Mi objetivo final es ser el campeón mundial de peso pesado y, con ese fin, no retrocederé ante ningún desafío que se interponga en mi camino", comenzó diciendo Wallin en la rueda de prensa posterior a su pelea. Y agregó: "Me gustaría una oportunidad con cualquiera de los tres grandes: Fury, Joshua o Wilder. Pero también me gustaría una pelea con Andy Ruiz. No veo a nadie por encima de mi".

