Antes que termine 2020, unificación de cinturones entre Ramírez y Taylor

Dos grandes campeones invictos se reparten todos los títulos mundiales en la división de peso súper ligero y desde hace tiempo que vienen coqueteando con la posibilidad de realizar un combate de unificación que dejaría a uno de ellos con los cuatro títulos.

Uno de ellos, José Ramírez, subirá al ring este mismo sábado para poner en juego sus cinturones de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo ante el ucraniano Viktor Postol, en el MGM Grand Conference Center de Paradise, Nevada.

Un mes más tarde le llegará el turno a Josh Taylor, campeón de la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. El 26 de septiembre, en el BT Sport Studio de Londres, enfrentará al tailandés Apinun Khongsong, también con sus títulos en juego.

Si ambos salen victoriosos de sus próximos compromisos, la intención es que se enfrenten en el tan ansiado combate de unificación. Y Bob Arum, presidente de Top Rank, es optimista respecto a que ese gran combate pueda llevarse adelante antes de fin de año. "Espero que tengamos tres o cuatro grandes peleas más en ESPN este año. Posiblemente Lomachenko vs López; tal vez una pelea de Crawford. También Berchelt vs Valdez y Ramírez vs Tylor", expresó en diálogo con Boxing Scene.

Y agregó: "Si Taylor pasa y Ramírez pasa, es posible que pueda hacer que peleen entre sí antes de fin de año. Nos gustaría hacer esa pelea con presencia de los fanáticos, pero todavía no podemos saber si eso será posible. José (Ramírez) tiene primero una pelea muy dura ante Postol".

Lee También