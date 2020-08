Anthony Joshua avisó cuántos rounds le duraría Tyson Fury

Se sabe desde hace algunas semanas que los dos grandes campeones que tiene la división de peso pesado ya han alcanzado un acuerdo para dar lugar a un combate, tal vez dos, de unificación de cinturones para el año próximo, una vez que hayan cumplido con los compromisos más inmediatos que tienen por delante.

Anthony Joshua, campeón de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, pondrá en juego todos sus cinturones a fin de año enfrentando al búlgaro Kubrat Pulev, en un combate que se había acordado previo al inicio de la pandemia y para el que no hay ni fecha ni sede definida todavía.

En el caso de Tyson Fury, deberá cumplir con la revancha obligatoria que estaba estipulada en el contrato de la segunda pelea ante Deontay Wilder -la primera terminó en empate- en la que le arrebató el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo al estadounidense. Tampoco hay todavía fecha y sede definida para que tenga lugar la trilogía.

Si los dos mantienen el status de campeón tras estos combates, teniendo en cuenta también que la derrota de Dillian Whyte ante Povetkin le quitó a este su derecho a enfrentar de inmediato a Fury por el título del CMB; el camino habrá quedado allanado para la realización del combate que están esperando todos los fanáticos.

Fue Anthony Joshua quien consultado al respecto ya empezó a ponerle picante al cara a cara, asegurando que Fury no le duraría la pelea completa. "Tengo mucho respeto por él, es un buen hombre de familia y buen peleador. Pero por otro lado, quiero romperle la cabeza", le dijo a A League Of Their Own de Sky One.

Y agregó: "Creo que voy a sacarlo después de seis rondas. Tuve una carrera más corta, así que estoy más fresco. He estado más tiempo en el fondo para poder manejar la presión y creo que lo voy a eliminar. Fury estuvo muy bien contra Wilder, pero soy mejor que Wilder. Llámelo como usted quiera, pero yo soy mejor".

Lee También