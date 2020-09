Anthony Joshua hizo una curiosa confesión sobre su vida sentimental

Aunque sea por unos minutos, el campeón de tres organismos en la división de peso pesado Anthony Joshua dejó de pensar en Kubrat Pulev, su próximo rival, y Tyson Fury, el otro gran campeón de la categoría contra quien espera medirse en un combate de unificación en 2021.

Fue en diálogo con Peperami TV que el británico, dueño de los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo; se tomó el tiempo de reflexionar sobre su vida sentimental. Y fue allí que hizo una curiosa confesión.

"La respuesta más honesta es que realmente no estoy teniendo citas. Mi última cita fue en el gimnasio, con el boxeo. Realmente estoy casado con el boxeo. No estoy interesado en tener citas ahora. Me gusta mucho más estar en situaciones relajadas y desarrollar amistades", expresó.

Anthony Joshua tiene un hijo de cuatro años, llamado Joseph Bayley Temiloluwa Prince Joshua. Sin embargo, hace tiempo que terminó la relación con su madre Nicole Ousborne. "No creo que mi agenda sea un problema para conseguir citas. Simplemento no presiono las situaciones", explicó.

Y concluyó: "Como dije, no soy un fanático de la situación de estar en una cita. Si la tuviera ahora, comenzaría por encontrar un buen restaurante local. Para mí, ninguna comida está prohibida. Me gustaría divertirme con la persona que estoy y disfrutar de la comida".

Lee También