Apareció el valiente que pidió por el ganador del Joshua vs Fury

Aunque muchos ni siquiera se hayan dado cuenta, Manuel Charr fue campeón mundial de peso pesado. Lo consiguió el 25 de noviembre de 2017 en Alemania, donde venció por decisión unánime al ruso Alexander Ustinov para quedarse con el título Regular de la AMB que se encontraba vacante.

En esa condición se mantuvo hasta enero de este año, pese a que ya no volvió a pelear. Tenía pactado un combate ante Trevor Bryan para ese mes, pero no pudo tomarlo y la AMB decidió declararlo campeón en receso para que finalmente Bryan se coronara como campeón Regular tras vencer por nocaut a Bermane Stiverne.

Así las cosas, la primera defensa obligatoria para el nuevo campeón será precisamente enfrentar a Charr antes del 30 de mayo. El alemán no solo confía en que ganará ese pelea para recuperar su cinturón, sino que tiene planes todavía más ambiciosos una vez que eso suceda.

"Me alegra que la AMB haya decidido que Bryan tiene hasta finales de mayo para pelear conmigo. Mi equipo y yo haremos todo lo posible para asegurarnos de que no vuelva a suceder la misma historia de enero. Y luego el cinturón volverá a donde pertenece, ¡conmigo!", expresó en diálogo con The Sun.

Y agregó: "Estoy en la mejor forma física de toda mi vida. Bryan no tendrá ninguna oportunidad. Una vez que recupere el cinturón, claramente quiero al ganador del combate entre Anthony Joshua y Tyson Fury", dijo el peleador que deberá trabajar y mucho para quitarse el oxido que muy posiblemente haya provocado el hecho de no pelear desde 2017.

