Aunque usted no lo crea, Ryan García derrotó a Anthony Joshua y Tyson Fury

Cuando se dice que no hay promotora que no quiera tener en su establo a Ryan García, algo que pueden presumir desde Golden Boy pese a los litigios legales que los acechan, no solo tiene que ver con sus enormes cualidades como boxeador sino también, y tal vez especialmente, por todo lo que genera fuera de los cuadriláteros.

La más clara prueba de ello llegó con el último ranking publicado por SportsPro sobre los 50 deportistas más comercializables del mundo, que lo tiene al californiano como el número uno entre los boxeadores, superando incluso a los dos campeones mundiales de la división más taquillera como es la de los pesos pesados: Anthony Joshua y Tyson Fury.

Claro que de todos modos se quedó algo lejos de los deportistas más comercializables, que evidentemente pertenecen a otras disciplinas. Ryan García rankeó en el duodécimo lugar. Mucho más atrás aparecen recién Anthony Joshua, 31°, y Tyson Fury, 32°.

Una prueba más sencilla de todo el poderío comercial que tiene el joven peleador invicto que en noviembre tendrá su primera oportunidad de pelear por un título del mundo, cuando enfrente a Luke Campbell por el interino de peso ligero del CMB, son sus más de 7.3 millones de seguidores en Instagram.

Ha desfilado en la pasarela de Tommy Hilfiger, modelado para la campaña publicitaria y la fragancia de Abercrombie & Fitch, y ha sido uno de los mayores influencers de GymShark. García también se ha pasado a la corriente principal, recibiendo fotos en GQ Magazine y Interview Magazine y también consiguió ofertas de contenido patrocinado para empresas como Bud Light. Nada mal para un muchacho...

