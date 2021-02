Avni Yildirim está listo para hacer valer la chance que nadie le dio

Se hace difícil encontrar en los dos meses que llevamos de competencia en el año una pelea de título mundial en la que al retador se le diera en la previa menos oportunidad de salir victorioso que las que se le han dado a Avni Yildirim para su presentación de esta noche en el Hard Rock Stadium de Miami ante Canelo Álvarez.

Por el contrario, el hecho de que el mexicano hubiera aceptado tomar esta pelea mandatoria antes de ir en busca de un combate de unificación de cinturones en la división de peso súper mediano le valió muchísimas críticas de parte de quienes entienden que el turco está muy lejos de ser un rival de la jerarquía que está obligado a enfrentar una súper estrella.

Pero Yildirim se ha preparado para dar el golpe, incluso contrató a Joel Díaz exclusivamente para la pelea, y siente estar listo para tomar esa mínima chance de vencer al mejor libra por libra de la actualidad, incluso cuando nadie se la ha concedido en los papeles.

"No me están dando muchas oportunidades. Me miran como si fuera imposible porque si miras el boxeo en Turquía, no hay muchos boxeadores turcos exitosos. Sí, tal vez en nuestra historia puedas encontrar algunos atletas exitosos, boxeadores. Pero nuestro país no es famoso por el boxeo", comenzó diciendo en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "No le dan una oportunidad a un boxeador turco aquí. Lo ven como imposible, pero nada es imposible. Yo creo en mi mismo. Más que eso, mi entrenador cree en mí. Quizás no he estado peleando durante dos años, pero estoy fuera de mi país, entrenando, durante los últimos dos años. No he estado durmiendo. No he estado descansando. He estado entrenando todos los días, esperando esta pelea".

