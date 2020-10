Bad Bunny y su mensaje al mundo entero: "Se puede perrear y ser educado"

El pasado miércoles, 14 de octubre, se llevaron acabo los Billboard Music Awards 2020, evento que contó con los mejores artistas del momento, pero sin público debido a la actual emergencia que vive el mundo por la pandemia del Coronavirus.

En la gala, Bad Bunny se terminó llevando el premio a Mejor Artista Latino de 2020, categoría en la que estaban nominados Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos. Tras interpretar uno de sus más recientes éxitos, 'Yo Perreo Sola', recibió el premio y aprovechó el momento para enviar un mensaje en contra del machismo que no tardó en hacerse muy viral.

"Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola".