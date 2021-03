Barby Juárez no le tiene fe a Cuauhtémoc Blanco como presidente

Tras la derrota de Mariana La Barby Juárez ante Yulihan La Cobrita Luna en octubre, en la que perdió su cinturón de campeóna mundial de peso gallo del CMB cuando iba en busca de su décima defensa exitosa, se instaló el rumor de que, a sus 41 años, podría dar paso al retiro para iniciar una carrera en la política.

Lejos de ello, en una entrevista concedida a Milenio, la boxeadora confirmó que está buscando que se pueda llegar a un acuerdo para tener revancha ante su más reciente vencedora y poder así aspirar a recuperar el status de campeona. A la vez, negó haber tenido intenciones de adentrarse en el mundo de la política.

"Quiero la revancha porque se que hubo algo que no estuvo bien y lo voy a demostrar. No es cierto que estuviera buscando una candidatura. Creo que ya hasta me pusieron como diputada pero no, es mentira. Respeto mucho la política y para aventarte a esto tienes que prepararte, yo lo tomo con mucha seriedad. Tienes que entregarte a tu pueblo y actualmente no puedo porque estoy boxeando y es en lo que me enfoco", señaló.

También se permitió opinar sobre otro exitoso deportista que desde hace tiempo se zambulló al mundo de la política y que actualmente está decidido a lanzarse a la carrera electorar por la presidencia de México: Cuauhtémoc Blanco, a quien La Barby estuvo lejos de dar su bendición.

"Se debe preparar aún más si quiere buscar la presidencia. Ha hecho un buen trabajo en Morelos y ha aprendido pero es necesario ver los resultados que da y observar como trabaja su equipo. No lo veo como presidente", aseguró.

