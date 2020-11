Barby Juárez regresó al cuadrilátero pensando en tener revancha o retiro

Mucho tiempo tuvo que esperar Mariana Juárez para poder realizar la decima defensa del cinturón de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, que antes que se desatará la pandemia de coronavirus iba a ser ante otra leyenda del boxeo femenil mexicano como Jackie Navas.

Finalmente, pudo hacerlo el 31 de octubre en Cancún ante Yulihan La Cobrita Luna. Pero el final no solo no fue feliz para La Barby, sino que también fue de escándalo. Superada por la retadora a lo largo de toda la pelea, lo que se confirmó en la decisión unánime de los jueces en su contra, denunció todavía arriba del ring que esta había faltado a las reglas, alterando sus guantes, y pidió que las autoridades se encargaran de revisarlos.

Los reclamos de Mariana Juárez continuaron en redes sociales, hasta que el Consejo Mundial de Boxeo aceptó revisar guantes y vendajes de la nueva campeona. Días después, fue el propio presidente del organismo Mauricio Sulaimán quien legitimaría a La Cobrita como campeona al comunicar que no había irregularidades con su equipación y que se daba el tema por finalizado.

Entonces, a La Barby no le quedó más opción que aceptar de una vez por todas su derrota y pedir tener desquite, poniendo su carrera como apuesta a todo o nada. "Le pido al CMB que me de la revancha. Si me vuelve a dejar igual, le doy las gracias al boxeo y me voy", dijo en un video que compartió en redes sociales.

Yulihan Luna se había mostrado dispuesta a dar esa revancha a Mariana Juárez, que incluso podría tener lugar a inicios del año próximo. Y la ahora excampeona mundial parece haber comenzado a prepararse desde ahora, porque este lunes compartió una historia de Instagram desde el gimnasio, junto al cuadrilátero.

Lee También