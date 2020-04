La histórica imagen en 'Domingo de Ramos' que conmueve a miles de feligreces en Colombia

Por primera vez muchísimos años, la Basílica de San Pedro celebró el 'Domingo de Ramos' sin fieles dentro para recibir y dar inicio a la popular y tradicional Semana Santa entre los fieles cristianos. La misa en el Vaticano solo fue la imagen principal de lo que se vivió en los cientos de miles de iglesias a lo largo y ancho del planeta tierra.

El papa Francisco ha dado hoy inicio a los ritos de la Semana Santa con la celebración litúrgica de un Domingo de Ramos especial, pues ha tenido lugar en el interior de la Basílica de San Pedro y no en la plaza vaticana, como es habitual, y no ha contado con fieles por la crisis del coronavirus.

"El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene", dijo Francisco durante la homilía.

El Papa presidiendo la Santa Misa: Domingo de Ramos

Con una cuarentena que se ha vuelto casi que global, varias iglesias replicaron lo que hizo el papa y decidieron realizar la misa de este domingo de manera virtual. Con transmisiones en vivo, convocaron a los feligreces a continuar creyendo y a permanecer en casa para cuidarse del contagio del Covid-19.

